Korišćenje stare knjižice

Svi osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji su do 31. decembra 2016. godine podneli zahtev za novu elektronsku kartice i overili papirnu knjižicu, mogu je koristiti do datuma označenog na njoj ili do dobijanja nove elektronske kartice, istakli su nadležni. Oni koji su podneli zahtev u novembru i decembru i još nisu dobili novu karticu, a osiguranje na staroj knjižici je isteklo, u januaru moraju podneti zahtev za overu knjižice. Tom prilikom dobiće potvrdu na osnovu koje mogu da se leče.