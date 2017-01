Danas se očekuje prelazak iz debelog minusa u blagi plus. Jutarnja temperatura i dalje -10, trenutno je -8 stepeni Celzijusa, a tokom dana očekuje se da će temperatura dostići 3 stepena u plusu. Za naredne dane predviđanja su da će maksimalna dnevna temperatura prelaziti u blagi plus, do 4 stepena, a od ponedeljka ponovo sneg. U Sremu prosečna vlažnost vazduha iznosi 91%, a vetar duva 1km/h.

Stanje na putevima je stabilno. Na graničnim prelazima nema snega, mada su kolovozi delimično vlažni.