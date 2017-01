Dan vozača (Video)

Povodom obeležavanja dana vozača 15. januara Udruženje “29. novembar” iz Sremske Mitrovice, obišlo je one koji su uvek na putu, a to su oni između ostalih i taxi vozači. Oni su u vreme praznika imali mnogo posla, i ističu da je on veoma zahtevan i pažljivo se mora raditi.

Cilj Udruženja vozača je da podigne svest svim učesnicima u saobraćaju o važnosti pravilne važnje, ali i da pokažu vozačima i pomognu da saznaju koja su njihova prava, a ne samo obaveze.

Članovi Udruženja posetili su i vozače Hitne pomoć, čestitajući im ovaj dan i uručivši prigodne poklone.