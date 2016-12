Šta uraditi ako dođe do izmrzavanja lastara

Niske zimske temperature već ispod -15 °C zavisno od sorte i uslova gajenja vinove loze, mogu dovesti do izmrzavanja delova lastara, okaca, pojedinih tkiva itd. Temperature ispod ovih gotovo redovno dovode do delimičnog izmrzavanja okaca. Ukoliko niske zimske temperature oštete do 50% okaca, rezidba u proleće naredne vegetacije mora biti takva da se opterećenje čokota poveća za procenat izmrzlih okaca. Rezidbom se po čokotu tada ostavlja veći broj kondira i lukova. Ukoliko niske zimske temperature oštete preko 50% zimskih okaca rezidbom se po čokotu ostavljaju samo kondiri i aktiviraju spavajući pupoljci kako bi se dobio dovoljan broj lastara za rezidbu u narednim godinama. Cilj je da se iz osnove čokota tokom naredne vegetacije dobije nekoliko lastara koji će imati bujan porast te tokom druge godine mogu dati rod, a istovremeno poslužiti za obnovu osnovnog oblika čokota.