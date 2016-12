Radno vreme Doma zdravlja za vreme praznika

Dom zdravlja “Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji za dane verskog i državnog praznika 1, 2, 3. i 7. januara radiće po izmenjenom rasporedu. Po jedna ekipa iz službe hitne medicinske pomoci u Inđiji i Beški dežuraće 24 sata. Služba kućne nege i podela terapije na terenu u Inđiji planirana je od 07:00 do 19:00 časova, dok će u Beški ekipa kućne nege dežurati od 07:00 do 12:00 časova. Državna apoteka radiće 2,3. i 7. januara od 08:00 do 15:00 časova. Tokom praznika u Inđiji će biti dežurno odeljenje pedijatrije, opšte prakse do 14:00 časova i stomatologija do 13:00 časova.