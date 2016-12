Produžen rok prikupljanja računa za đubrivo

Gostujući u emisiji “Paor”, na Sremskoj televiziji, zamenica direktora Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, Marina Maksimović, najavila je određene izmene pravilnika za podsticaje. Između ostalog one se tiču i naplate računa poljoprivrednika za veštačko đubrivo. Naime, produžen je rok za prikupljanje računa za đubrivo i on traje od 16. novembra tekuće godine, do 30. septembra naredne godine. Svi poljoprivrednici koji su kupili ili planiraju da kupe đubrivo u ovom periodu, treba da sačuvaju svoje račune radi naplate istih.