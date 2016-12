Prevoz studenata (Video)

U toku je Javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata sa područja šidske opštine u nastupajućoj kalendarskoj godini. Ovo pravo mogu ostvariti studenti koji svakodnevno putuju do mesta studiranja, a zahtevi se predaju do 10. januara.

Studenti koji svakodnevno putuju do mesta studiranja, a koji ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom, imaće pravo na regresiranje troškova prevoza tokom 2017. godine. Zahtevi za ostvarivanje ovog prava podnose se u Uslužnom centru u Šidu. Da bi ostvarili pravo na plaćanje karte za prevoz do mesta u kojem se nalazi fakultet studenti moraju ispuniti sledeće uslove:

– imaju prebivalište na teritoriji šidske opštine

– svakodnevno putuju na međugradskoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja

– nisu korisnici smeštaja u studentskim centrima

– školuju se na teret budžeta

– prvi put upisuje godinu studija

– nisu korisnici studentskih stipendija i kredita

Pravo na regresiranje troškova prevoza u međugradskom saobraćaju ostvaruje se iz sredstava dobijenih od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata.

Javni poziv za studente koji svakodnevno putuju do mesta studiranja otvoren je do 10. januara. Imena onih koji ispunjavaju uslove biće poznata do kraja januara.